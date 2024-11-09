أمطار غزيرة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 14 نوفمبر 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم السبت طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالإضافة إلى شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

كما توقعت سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري تمتد مساء على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وعلى فترات متقطعة.

وبخصوص طقس الأحد 10 نوفمبر الإثنين 11 نوفمبر 2024، توقعت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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