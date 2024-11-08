أمطار غزيرة بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدا

كتب-عمرو صالح:

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 9 نوفمبر على معظم أنحاء البلاد.

وقالت غانم خلال تصريحاتها لمصراوي إنه من المتوقع استمرار الإنخفاض بقيم درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد نتيجة تعرضها لمنخفض جوي موضحا بأن من المتوقع أن يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وخاصة في ساعات الليل المتأخرة غدا السبت، وتكوّن شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والأماكن القريبة منها.

وأشارت غانم إلى أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية والوجه البحري سقوط أمطار غزيرة على فترات متقطعة خلال ساعات الغد.

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