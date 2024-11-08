شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

القوات المسلحة: قبول الدورة الثانية من خريجي الجامعات للعمل كضباط

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 13 نوفمبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ومن السبت إلى الأحد

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

الاثنين

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الثلاثاء والأربعاء

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء.