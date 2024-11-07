أمطار ورياح بهذه المناطق.. توقعات طقس الأيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الخميس 7 نوفمبر وحتى الثلاثاء 13 نوفمبر 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال يومي الخميس 7 نوفمبر والجمعة 8 نوفمبر طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالإضافة إلى شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

وأشار البيان إلى تنبؤات بسقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة و نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

وبخصوص طقس يومي السبت 9 نوفمبر والأحد 10 نوفمبر وأوضح البيان أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال يومي الإثنين 11 نوفمبر والثلاثاء 12 نوفمبر نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء وخلال فترات متقطعة وأمطار خفيفة و متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

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