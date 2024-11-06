وزير الدفاع يلتقى نظيره الأنجولي

كتب-محمد سامي:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول جواو إرنيستو دوس سانتوس وزير الدفاع الوطنى والمحاربون السابقون والقدامى بدولة أنجولا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الإفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة ، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحة بنظائرها من الدول الأفريقية، مشيداً بالتعاون المشترك فى كافة المجالات العسكرية.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطنى والمحاربون السابقون والقدامى بدولة أنجولا عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، كما أثنى على الجهود المصرية الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية .

وفى ختام الزيارة وقع الجانبان اتفاقية تعاون فى مجال الدفاع والتقنيات العسكرية لتعزيز علاقات التعاون العسكرى لكلا البلدين .

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية و الأنجولية