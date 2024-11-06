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الحكومة توافق على مد خدمة 133 طبيبا بوزارة الصحة

03:39 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

مجلس الوزراء

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كتب - محمد سامي:


وافق مجلس الوزراء، على مد الخدمة لعدد (133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين) من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء وزارة الصحة تحاليل طبية المهن الطبية مصطفى مدبولي
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