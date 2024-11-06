وزير المالية: أنظمة التمويل المشترك تساعد في تخفيف الاعباء عن الحكومة

كتب- محمد نصار:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التحديات التمويلية المطلوبة لتحقيق مستهدفات الدول كبيرة بدرجة كبير دة تجعل من الصعب على أي دولة أو مؤسسة الوفاء بها.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه محافظة القاهرة خلال الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر الحالي.

وشدد وزير المالية، على ضرورة التوسع في إشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية التي تتم ليس فقط في إطار التمويل الذي يمكن أن يقدمه القطاع الخاص ولكن أيضا في طرق ونظم الإدارة الناجحة وغيرها.



وأوضح وزير المالية، أن مصر تتوسع في تنفيذ آلية المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المختلفة التي تحتاجها الدولة.

وأشار وزير المالية إلى أن إشراك القطاع الخاص في المشروعات مع الدولة يساعد أيضا في توزيع المخاطر على الطرفين.

وأكد وزير المالية، أن مصر تعمل على التوسع كذلك في أنظمة التمويل المشترك، والذي يساعد على تخفيف الأعباء التمويلية عن الحكومة.

وأشاد وزير المالية بجهود وزارة التنمية المحلية في تعزيز موارد المحافظات وتنميتها بشكل يساعد على استفادة الدولة منها.