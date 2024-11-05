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قرار جمهوري بتعيين الفنانة صفاء أبو السعود عضوًا بالمجلس القومي للمرأة

11:38 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الفنانة صفاء أبو السعود

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القاهرة - مصراوي:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات، برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 466 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، والذي تضمن تعيين الفنانة صفاء أبو السعود عضوًا بالمجلس.

وتتضمن القرار 29 عضوًا للمجلس، بينهم الدكتورة سوزان القليني، والدكتورة نسرين البغدادي، والمهندس عمرو عبدالحميد، والدكتور ماجد عثمان، وسارة البطوطي، ورشا أحمد مهدي، والكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، والدكتورة إيناس عبدالدايم، والمستشارة مروة هشام بركات، وعهود وافي.

صفاء أبو السعود المجلس القومي للمرأة السيسي
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