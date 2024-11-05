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وزير السياحة: المعرض السياحي في لندن فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد الوطني

11:28 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

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كتبت - داليا الظنيني:

قال شريف فتحي، وزير السياحة، إن المعرض السياحي في لندن يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة للترويج للسياحة المصرية.

وأشار فتحي، في مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا المعرض يوفر فرصة ذهبية لتسليط الضوء على المشاريع الضخمة مثل المتحف المصري الكبير، مما يسهم في جذب المزيد من السياح وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما شدد على أن المعرض يُعد من أبرز وأهم الفعاليات السياحية على مستوى العالم، ويشكل محطة رئيسية للترويج للمقصد السياحي المصري.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار المعرض السياحي في لندن الاقتصاد الوطني السياحة المصرية المتحف المصري الكبير
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