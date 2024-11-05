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مي عبد الحميد: نستهدف تنفيذ مبان خضراء بتكلفة 30 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة

03:42 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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    مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
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    مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
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    مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
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كتب- محمد نصار:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنهم يستهدفون تعميم تجربة الإسكان الأخضر على كل المشروعات المستقبلية للصندوق ووزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة.

وأضافت مي عبد الحميد، خلال جلسة بالمنتدى الحضري العالمي، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة المباني الخضراء التي يستهدفون إقامتها تبلغ 30 مليار جنيه.

وتابعت المهندسة مي عبد الحميد، أن فكرة المباني الخضراء تراعي تحقيق الاستدامة البيئية في مختلف عناصر وخدمات تشغيل المشروعات.

مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعي المنتدى الحضري العالمي
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