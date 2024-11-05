موعد التصفيات الأولية لمسابقة الأزهر لحفظ القرآن 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم وتجويده 2025/2024.

ومن المقرر أن تبدأ التصفيات الأولية لمسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم وتجويده 2025/2024، يوم السبت 9 نوفمبر المقبل بخمس محافظات، على أن تنتهي السبت 16 من الشهر نفسه.

وجاءت مواعيد التصفيات الأولية على النحو التالي:

- السبت 9 نوفمبر - محافظات "القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس".

- الاثنين - 11 نوفمبر - محافظات "الدقهلية - الجيزة - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر".

- الأربعاء - 13 نوفمبر - محافظات "المنوفية - الفيوم - المنيا- بني سويف - الغربية".

- الخميس - 14 نوفمبر - القليوبية.

- السبت - 16 نوفمبر - محافظات "كفرالشيخ - الشرقية- البحيرة - مطروح - دمياط - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان".

ويحصل الطلاب الفائزين على مراكز متقدمة بالمسابقة على درجات إضافية وإعفاء من المصروفات الدراسية بناء على قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وجاءت الدرجات الإضافية التي يحصل عليها الفائزين بمراكز متقدمة في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن على النحو التالي:

- المتفوقين في المستوى الأول لحفظ القرآن الكريم وتجويده طبقًا للمسابقات المعتمدة.

أولا.. مسابقة الأزهر الشريف السنوية للقرآن الكريم:

- المركز الأول 24.

- المركز الثاني 20.

- المركز الثالث 16.

- المركز الرابع 12.

ثانيا.. مسابقة وزارة الأوقاف الدولية:

- المركز الأول 18.

- المركز الثاني 14.

- المركز الثالث 10.

- المركز الرابع 6.

ثالثا.. المسابقات الدولية الأخرى المعتمدة:

- المركز الأول 12.

- المركز الثاني 8.

- المركز الثالث 6.

- المركز الرابع 4.

ويشترط في الطلاب الحاصلين على درجات الحافز أو الإعفاء من المصروفات ما يلي:

- أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بأحد المعاهد الأزهرية.

- ألا يكون قد صدر ضده عقوبة تأديبية.

- ألا يكون الطالب راسبًا، أو تم فصله بسبب الغياب أو سوء السلوك.

- أن تكون نتائجهم نهائية ومعتمدة من إدارة تلك المسابقة.

- وحال حصول الطالب على أكثر من مركز من المراكز الأربعة الأولى في أكثر من مسابقة منصوص عليها تضاف له الدرجة الأعلى فقط من بين درجات هذه المسابقات.