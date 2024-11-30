اتفاق على زراعة 20 ألف فدان قصب السكر بالأقصر وقنا بنظام الشتلات والري الحديث

كتب- محمد نصار:

عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري اجتماعًا لتحديد على الطبيعة لمساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور والممارسات الزراعية الحديثة، للاتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ.

وتناول الاجتماع مناقشة المساحات المقترحة بمحافظتي (الأقصر - قنا) لزراعة قصب السكر بالنظم المرشدة للمياه.

وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة الموارد المائية والري، الإشراف على زراعة 10 آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة الأقصر مع تطبيق نظام الري بالتنقيط والزراعة بالشتلات.

كما تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة 10 آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا مع تطبيق نظام الري المطور، والممارسات الزراعية.

وتم أيضًا الاتفاق على عمل حقول إرشادية تجريبية للري المطور والممارسات الزراعية والزراعة بالشتلات في بعض محافظات زراعة قصب السكر بمعرفة وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة.

حضر الاجتماع من وزارة الزراعة، الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة، والدكتور هاني درويش، رئيس جهاز تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس الدين، مدير وحدة مشروعات تطوير الري الحقلي، والدكتور جمعة بكير، رئيس اللجنة الفنية بوحدة الري الحقلي، والدكتور حسن معوض، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتخطيط والتقييم بالهيئة، أعضاء اللجنة.

ومن وزارة الري، حضر المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس أحمد عبد الرسول، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري، والدكتور عاطف نصار، مستشار الوزير لتطوير الري ونظم الري الحديث.

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