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من الافتتاح حتى الختام.. ننشر أجندة المنتدى الحضري العالمي - (مستند)

11:08 م الأحد 03 نوفمبر 2024

المنتدى الحضري العالمي

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كتب- محمد نصار:

تنطلق غدا الاثنين 4 نوفمبر 2024، فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بمركز المنارة في محافظة القاهرة.

وتستضيف محافظة القاهرة فعاليات المنتدى الحضري العالمي على مدار الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر الحالي، بمشاركة من 180 دولة حول العالم.

وينطلق المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، تحت عنوان "كل شيء يبدأ في المنزل: الإجراءات المحلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".

ويوفر المنتدى منصة لتبادل الاستراتيجيات المبتكرة والمبادرات المجتمعية الناجحة التي تعزز التنمية الحضرية المستدامة، وتشجيع التعاون بين الحكومات المحلية والمجتمع المدني والممارسين الحضريين لتسليط الضوء على الحلول القابلة للتنفيذ وتمكين المجتمعات في تشكيل مستقبلها الحضري.

أجندة المنتدى الحضري العالمي

المنتدى الحضري العالمي مركز المنارة القاهرة
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