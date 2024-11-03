صور.. افتتاح فراغ السوق الحضاري بالأسمرات في ختام أسبوع القاهرة الحضري

محمد عبد اللطيف عن تطوير التعليم: ما تم تحقيقه حتى الآن مجرد خطوات

كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حفل افتتاح فراغ السوق الحضاري بمنطقة الأسمرات بحضور خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد رزق مدير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat بمصر.

شهد الحفل اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وحسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ومنى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسفير بولندا بالقاهرة، وممثلي منظمة الهابيتات، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وقيادات محافظة القاهرة وذلك ضمن برنامج الأثر البيئي للمنتدى الحضري العالمي استعدادًا لاستضافة مصر للمنتدى في الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجاري.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المشروع الذى تم بالشراكة بين محافظة القاهرة وUN Habitat وقام بتنفيذه هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة هو نموذج للشراكة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

ويهدف المشروع لعمل مساحات وفراغات عامة لقاطني الأسمرات لإحداث أثر مستدام يسهم في خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، ويضم المكان العاب أطفال، وعربات للمأكولات الخفيفة، وأجهزة لممارسة رياضة الشارع مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

وأكد محافظ القاهرة، حرص محافظة القاهرة الكبير على إنجاح المنتدى الحضري العالمي بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، وكونه ثاني أكبر حدث أممي ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، وأهم حدث عالمي حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة للجميع، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بجهد وبشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم.

كما أكد محافظ القاهرة، أن المنتدى يحظى بتفاعل دولي ومحلي واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى حيث تخطى عدد المسجلين ٣٠ ألف طلب وهو رقم غير مسبوق في دورات المنتدى الحضري التي أقيمت من قبل، وسط مشاركة دولية عالية التمثيل والمستوى محليًا وإقليميًا ودوليًّا، في ظل توقعات نجاح الدورة الجديدة للمنتدى على أرض مصر.

وقد شارك في الافتتاح وفد طلابي من جامعة النيل بصحبة عدد من الدارسين الأجانب والذين أبدوا اعجابهم بتجربة الأسمرات، وتطوير البينة التحتية بها.

وتضمن حفل الافتتاح عروض فنية قدمها فريق كورال قصر ثقافة الأسمرات على المسرح الرومانى بالمدينة، بالإضافة إلى فرق الفلكلور الشعبي والتنورة.