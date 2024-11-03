برلمانيون: جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

كتب- نشأت علي:

قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبَي لجنتَي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأشار المصري إلى أن ظهور جرائم جديدة تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على أساليب التكنولوجيا الحديثة، وهو ما دفع إلى تعديل قانون هيئة الشرطة لتحديث النظم التعليمية في المعاهد.

وأكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تستهدف رفع كفاءة خريجي معاوني الشرطة؛ لما له من أهمية كبيرة في دعم قطاع الشرطة.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن جهاز الشرطة يشهد نهضة غير مسبوقة؛ من أجل رفع كفاءة الأفراد، ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة.