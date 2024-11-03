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بدء اجتماع "مدبولي" ومديرة صندوق النقد الدولي بالعاصمة الإدارية

12:41 م الأحد 03 نوفمبر 2024

مصطفى مدبولي

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كتب- محمد نصار:

بدأ قبل قليل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مع المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة في وقت سابق، بضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إذا كان الأمر سيشكل ضغطًا على المواطنين لا يمكن تحمله.

مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولي العاصمة الإدارية حسن عبد الله
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