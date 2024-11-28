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السبت المقبل.. قطع الكهرباء عن مدينة سرس الليان بالمنوفية

02:45 م الخميس 28 نوفمبر 2024

قطع الكهرباء أرشيفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن قطاع الكهرباء في محافظة المنوفية، اليوم الخميس، عن قطع الكهرباء عن لوحة توزيع مدينة سرس الليان القديمة، يوم السبت المقبل، وذلك بمناطق طريق الساحل وجزء من شارع المحطة وسكة الملقة، وخلف مصنع زجاج حمزة والمنطقة من كوبري المرور حتى آخر مدينة سرس الليان وسكة الدلالة وجزء من السروهيت.

وأشار قطاع الكهرباء أن الانقطاع لمدة ساعتين يبدأ من الساعة الساعة 6 صباحًا حتى 8 صباحًا، مُعللة الانقطاع إلى عمل الصيانة الدورية.

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قطع الكهرباء مدينة سرس الليان المنوفية
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