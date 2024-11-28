مساعد وزير الصحة يبحث مع شركة سعودية تعزيز التحول الرقمي بالقطاع الصحي

كتب - أحمد جمعة:

عقد اللواء أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، اجتماعًا مع ممثلي شركة "لين" السعودية لخدمات الأعمال، لبحث فرص التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي الصحي، واستعراض الفرص الاستثمارية للشركة في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ممثلي شركة «لين» استعرضوا مشروعات الشركة في المملكة العربية السعودية، والمتعلقة بنظم السجلات الصحية الموحدة، وربط المستشفيات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

وأضاف «عبدالغفار» في بيان، أن الجانبين ناقشا إمكانيات الاستفادة من قدرات شركة «لين» في دعم المنظومة الصحية بمصر، وتعزيز التكامل بين مقدمي الخدمات الصحية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات موحدة تسهّل الوصول إلى السجلات الطبية، وتحسن التنسيق بين المستشفيات.

وقال إن مساعد الوزير اصطحب الوفد في زيارة لمركز دعم واتخاذ القرار التابع للوزارة، واستعرض منظومات التحول الرقمي للقطاع الصحي المصري، والأنظمة الرقمية الصحية المطبقة في الوزارة، والتي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكّد اللواء أشرف عبدالعليم، أن التحول الرقمي يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، نظرًا لدوره المحوري في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسريع تقديمها بكفاءة عالية.

وأشاد ممثلو شركة «لين» بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة المصرية في مجال الرقمنة الصحية، معربين عن تطلعهم للتعاون مع الدولة المصرية، وتعزيز شراكتهم مع وزارة الصحة، مشيرين إلى استعدادهم لتقديم حلول تقنية متطورة تسهم في تطوير المنظومة الصحية بما يدعم أهدافها.



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