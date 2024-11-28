"الأوقاف" تكشف تفاصيل المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الأحد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تعقد وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم صباح الأحد المقبل ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦ هجرية، الموافق ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم، عنايتها البالغة بالقرآن الكريم من خلال تنظيم هذه المسابقة، التي تهدف إلى تكريم حفظة كتاب الله، وتعزيز دورهم في نشر قيمه السامية في العالم.

وتُعَد المسابقة منصة متميزة لاستقطاب المتسابقين من مختلف الدول لإبراز مواهبهم وتقدير جهودهم.

وأِشارت وزارة الأوقاف، إلى أن المؤتمر يشهد الإعلان عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمسابقة، بما في ذلك عدد المشاركين والفعاليات المرافقة، بما يبرز مكانة مصر الريادية في خدمة القرآن الكريم، متطلعة إلى تغطية إعلامية تليق بهذا الحدث القرآني الكبير.

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