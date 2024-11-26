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السيدة انتصار السيسي: فخورة بدعم أطفال مصر لمستقبل مشرق

09:13 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية

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القاهرة - أ ش أ:

وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسف، معربة عن فخرها بدعم أطفال مصر لمستقبل مشرق.

وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "فخورة بدعم أطفال مصر لمستقبل مشرق.. أشكر المجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسف".

هذا المحتوى من

Asha
السيدة انتصار السيسي فخورة بدعم أطفال مصر دعم أطفال مصر لمستقبل مشرق القومي للطفولة والأمومة ويونيسف
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