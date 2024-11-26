السيدة انتصار السيسي: فخورة بدعم أطفال مصر لمستقبل مشرق

القاهرة - أ ش أ:

وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسف، معربة عن فخرها بدعم أطفال مصر لمستقبل مشرق.

وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "فخورة بدعم أطفال مصر لمستقبل مشرق.. أشكر المجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسف".