الشروط والأوراق.. كيف تحصل على معاش من بيت الزكاة بالأزهر؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبحث ويهتم الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على معاش من بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، وهو أحد الخدمات التي يقدمها لمن تنطبق عليهم الشروط.

الفئات المستحقة لمساعدات بيت الزكاة

ويمنح بيت الزكاة والصدقات، مساعدات للأسر المتضررة، ومستحقي الخدمات الطبية والصحية وكفالة الأيتام وغير القادرين على الزواج.

شروط الحصول على معاش بيت الزكاة

وتتمثل شروط الحصول على معاش من بيت الزكاة، فيما يلي:

- عدم حصل المتقدم على أي دعم مالي من أي جهة من الدولة.

- لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

- أن يكون غير مسجل في قائمة العمالة غير المنتظمة.

- ألا يكون من الحاصلين على معاش برنامج تكافل وكرامة أو مبادرة حياة كريمة.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش من بيت الزكاة

- طلب من هيئة الأزهر الشريف بصرف المعاش.

- صورة حديثة بآخر شهر من إيصالات المرافق العامة مثل الغاز- الكهرباء -التليفون الأرضي.

- صورة موثقة من عقد المسكن.

- - صورة من التزامات المتقدم مثل مستحقات المدرسة أو الجامعة للأبناء.

- صورة حديثة بآخر شهر من إيصالات المرافق العامة مثل الغاز- الكهرباء -التليفون الأرضي.

- توفير شهادة تضمن حالة الاستحقاق لإثبات حالة المتقدم مثل (الطلاق، عدم توافر عمل، الترمل).

- صورة من بطاقة الرقم القومي الشخصية للمتقدم على المعاش.

- شهادة الميلاد لمن هم دون سن الثامنة عشرة في عائلة المتقدم على الطلب.

- تقدم الأوراق المطلوبة لبيت الزكاة والصدقات بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة.

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