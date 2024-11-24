هل يمكن إعطاء الطفل لبن بقري ليحصل على التغذية؟.. الصحة توضح خطأ شائعًا

كتب- أحمد جمعة:

علقت وزارة الصحة والسكان، على خطأ شائع قد يلجأ إليه بعض الأمهات، بإعطاء الطفل لبن بقري أو جاموسي للحصول على التغذية.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، اليوم الأحد، إنه لا يمكن إعطاء الطفل لبن بقري أو جاموسي في أول سنة من عمره، حتى لا يصاب بالحساسية.

وسبق أن أوضحت وزارة الصحة أن الرضاعة الطبيعية، حتى أثناء استلقاء الأم على جانبها، لا تسبب التهابات الأذن عند الأطفال.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الصحة لتعزيز الوعي بالممارسات الصحية المرتبطة بالرضاعة الطبيعية، خاصة أنها تساهم في تقوية مناعة الطفل ولا ترتبط بأي أضرار صحية كتلك التي قد تنتج عن الرضاعة الصناعية.

وشددت وزارة الصحة على أن الرضاعة الطبيعية تساهم في التنمية الحسية والمعرفية للطفل وحمايته من الأمراض المعدية والمزمنة، وأيضًا الحد من وفيات الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي.

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