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"قومي حقوق الإنسان" ينعى المستشار عادل قورة

06:54 م السبت 23 نوفمبر 2024

المستشار عادل قورة

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كتب- محمد نصار:

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، وأحد الأعضاء المؤسسين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي وافته المنية اليوم.

وقال المجلس، في بيان، السبت، إن الراحل أثرى بعلمه وخبرته في محراب القضاء عمل المجلس خلال سنوات عضويته.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أنه برحيل الفقيد فقدت مصر قامة قضائية ساهم بخبرته في إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وتقدم المجلس، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأحبائه، وأسرة القضاء المصري، داعيًا أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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