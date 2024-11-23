البابا تواضروس يترأس صلوات قداس رسامة 5 قمامصة جدد بالإسكندرية

كتب- محمد نصار:

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم السبت احتفالًا بمناسبة العيد الثاني عشر لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي القديس مار مرقس الرسول.

رسامة 5 قمامصة جدد بالإسكندرية

تضمن الاحتفال حدثًا استثنائيًا حيث قام قداسته برسم خمسة قمامصة جدد، أربعة منهم لخدمة كنائس الإسكندرية، والخامس لخدمة كنيسة الشهيد مار جرجس في ڤانكوڤر بكندا.

فعاليات القداس

شارك في القداس، قداسة البابا تواضروس الثاني، وأصحاب النيافة: الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه)، والأنبا إيلاريون (قطاع غربي الإسكندرية)، والأنبا هرمينا (قطاع شرقي الإسكندرية)، والقمص أبرآم إميل (وكيل عام البطريركية بالإسكندرية)، ومجمع كهنة الإسكندرية، وعدد كبير من أبناء الكنيسة.

وألقى البابا عظة تأمل فيها إنجيل القداس (يوحنا 16: 20-33)، مركّزًا على الآية: "المرأة وهي تلد تحزن لأنّ ساعتَها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنّه قد وُلد إنسان في العالم".

وربط قداسته بين هذه الآية وخدمة الكاهن، مقسمًا خدمته إلى ثلاث مراحل:

- مرحلة الاشتياق والتعب: تشبيه الكاهن بالأم التي تتعب في فترة الحمل، حيث يسعى لإعداد النفوس للحياة الأبدية.

- مرحلة التوبة والعودة: لحظة التوبة تُشبَّه بلحظة الولادة، حيث يرى الكاهن ثمر جهوده في عودة أبنائه إلى الله.

- مرحلة الفرح: لحظة الفرح بولادة "ابن جديد" لملكوت السموات، وهي اللحظة التي تجعل الكاهن ينسى كل المشقة.

وبعد صلاة الصلح، أتم قداسة البابا صلوات طقس رسامة القمامصة الجدد، الذين أُضيفوا لخدمة الكنيسة القبطية سواء في الداخل أو الخارج.

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