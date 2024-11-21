محمد جبران: توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية

كتب- محمد أبو بكر:



أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.

مناقشة اتفاقية العمل البحري

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة الوزير في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، الذي نظمته منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة.



حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منها إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية لإدارة معايير العمل الدولية، إلى جانب ممثلين للعمال والخبراء المعنيين بالاتفاقية.

أهداف الاتفاقية

وأوضح الوزير جبران أن انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أصدر قرارًا جمهوريًا في أغسطس 2023 بالموافقة على الانضمام للاتفاقية بعد موافقة مجلس النواب. وتُعنى الاتفاقية بحماية حقوق البحارة وتوفير ظروف عمل لائقة لهم، تشمل شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن، وضمان الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، فضلاً عن وضع آليات لمعالجة شكاوى البحارة.

تطوير صناعة النقل البحري

أشار جبران إلى أن مصر، بموقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها المحوري في قطاع النقل البحري عبر قناة السويس، ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاتفاقية. وأكد أن تنفيذ الاتفاقية سيسهم في تطوير صناعة النقل البحري في مصر، وتحسين ظروف عمل البحارة المصريين، ويزيد من قدرة مصر على تلبية احتياجات سوق العمل الدولي للعمالة البحرية الماهرة.

التعاون مع منظمة العمل الدولية

من جانبه، رحب إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بتصديق مصر على الاتفاقية في يونيو الماضي، واعتبره إنجازًا تاريخيًا يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان حقوق البحارة. كما أشار إلى أن الاتفاقية تعد "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.

وتابع أوشلان أن الهدف من الاجتماع هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو ما سيعزز حقوق البحارة ويدعم القطاع البحري المصري. وأكد التزام منظمة العمل الدولية بدعم مصر في هذه المرحلة من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، مع ترويج الأبحاث والإرشادات التي تساهم في تسهيل تنفيذ الاتفاقية.

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