رئيس الوزراء يتفقد القرية التراثية بالخارجة ومعرض "أيادي مصر"

كتب- محمد سامي:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، القرية التراثية بمدينة الخارجة التي تضم معرضًا متكاملًا لمختلف الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، وكذا مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال جولته في أرجاء القرية التراثية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حول مكونات القرية والأنشطة والفعاليات التي يتم تقديمها من خلالها، حيث أوضح أن القرية مقامة على مساحة أكثر من 18 ألف م2، منها مساحة 1000 م2، تضم نحو 110 باكيات ومظلات ضيافة، مخصصة لعرض مختلف منتجات الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، التي تشمل أعمال الخوص، والخزف، والرسم بالرمال، والحلي، هذا بالإضافة لتمثيل مبادرة وزارة التنمية المحلية للحرف التراثية "أيادي مصر" من خلال عارضين من مختلف المحافظات، وذلك بالقرية التراثية.

تفاصيل منصة أيادي مصر

في هذا السياق، شاهد رئيس الوزراء، عرضًا تفصيليًا عن منصة "أيادي مصر"، وذلك عبر شاشة تفاعلية، حيث أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة أطلقت منصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP، والشركة التنفيذية "إي - أسواق مصر E-Aswaaq misr" إحدى شركات مجموعة "e-finance".

وأوضحت الوزيرة، أن منصة "أيادي مصر" تهدف إلى تسويق مشروعات الحرف اليدوية للمرأة المصرية، وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لتسويق وبيع منتجاتهم اليدوية والحرفية، مشيرة إلى أن المشاركة في المعارض المحلية والدولية تأتي في إطار تعزيز انتشار مشروع "أيادي مصر" والتوسع فيه على أرض الواقع والتسويق للمنتجات اليدوية بشكل مباشر أو عبر الإنترنت online من خلال المنصة.

وأضافت الوزيرة: يغطي مشروع "أيادي مصر" مختلف محافظات الجمهورية، ويوجد منسق للمشروع بكل محافظة، وقد بدأت عمليات البيع والشراء على منصة "أيادي مصر" في عام 2022، وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع الملاحظات التقنية على النسخة التجريبية التي تم إطلاقها عام 2021.

كما تم الانتهاء من النسخة الإنجليزية للمنصة، وبلغ عدد الحرفيين على منصة "أيادي مصر" في عام 2023/2024 حوالي 2000 حرفي و7138 منتجًا، ويبلغ العدد الفعلي حاليًا للمنتجات على المنصة 6953 منتجًا، وخلال الفترة الماضية تم عمل حصر بأكثر من 2150 حرفيًا على مستوى المحافظات كمرحلة مبدئية، وجار وضع الخطة للبدء في عملية ضمهم على المنصة.

وتفقد رئيس الوزراء معرض الحرف اليدوية والتراثية، لمختلف المحافظات من أنحاء الجمهورية، إلى جانب عدد من ورش الحرف اليدوية الخاصة بالرسم على الرمال، والنول، والصوف، وغزل السجاد، والخزف، والفخار، كما تعرف على منتجات الجمعيات الحرفية اليدوية، ومنتجات الأسر المنتجة، ومنتجات جمعيات تنمية المجتمع، ومنتجات عدد من المحافظات المشاركة في المعرض.

وأشاد "مدبولي" بجودة وتميز وتنوع المنتجات المعروضة، وخاصة بالمنتجات صديقة البيئة، وقدم التحية والتقدير لمختلف العارضين، مؤكدًا أن مثل هذه المنتجات لها قدرة على المنافسة الكبيرة في مختلف الأسواق، وذلك لجودتها وتنوعها، ولدورها في التعبير عن الحضارة والتراث المصري الرفيع، والثقافات المصرية المختلفة.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة ـ4 درجات وبرودة وأمطار

ضوابط الحج السياحي البري 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21-11-2024

ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر وتحتاج للفحص الدوري؟