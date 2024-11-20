طالبت باعتباره أثرًا .. طلب إحاطة بسبب ترميم مسجد الحبشي الأثري

نشأت علي

تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للآثار، بشأن عدم طرح عملية ترميم مسجد الحبشي تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

وأضافت برغش، خلال طلب الإحاطة المقدم إلى البرلمان، اليوم الأربعاءأ، أن الوضع الإنشائي للمسجد أصبح مهددًا، ونظرًا لما له من أهمية أثرية وما يحتويه المسجد من زخارف مميزة وطراز معماري فريد، فإن تأخر عملية الترميم يهدد سلامته.

وأشارت عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إلى أنه تم اعتماد مبلغ مالي من قِبل وزارة الأوقاف سابقًا لترميم المسجد؛ إلا أن الطرح تم إيقافه لحين انتهاء إجراءات ضم المسجد للآثار، واعتباره أثرًا إسلاميًّا، لإجراء عملية الترميم وَفق الأصول المتبعة في التعامل مع الآثار والمواصفات والمواد المخصصة لذلك.