نائب رئيس الوزراء: العلاقات بين مصر وعمان "عميقة ومترابطة"

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عمق وترابط العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان، مشيرًا إلى أنها شهدت تطورًا كبيرًا في شتى المجالات خلال العقود الأخيرة، بفضل الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين، لا سيما في ظل التقاء الرؤى بين قيادتيهما الحكيمتين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث نقل نيابةً عن مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، أسمى آيات التهنئة والمباركة إلى سلطنة عمان الشقيقة، قيادةً وشعبًا، بمناسبة العيد الوطني الـ54، الذي يمثل لحظة هامة في تاريخها العريق، ويجسد مسيرة طويلة من التطور والنهضة تحت قيادة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ثم قيادة السلطان هيثم بن طارق.

شهدت الاحتفالية حضور عدد من الوزراء والشخصيات البارزة، منهم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، ومحمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وعدد من الشخصيات العامة الأخرى.

أكد نائب رئيس الوزراء أن هذا اليوم يُعد رمزًا عظيمًا ومصدر فخر للشعب العماني الشقيق، حيث يحيي ذكرى كفاح الأجداد في سبيل تحقيق استقلال البلاد، كما يصادف ذكرى ميلاد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي قاد سلطنة عمان الشقيقة نحو نهضة شاملة في شتى المجالات، ويُعد بحق مؤسس النهضة العمانية الحديثة.

وزير الصحة: العلاقات المصرية العمانية مثالًا يُحتذى به في العلاقات العربية-العربية

وشدد "عبدالغفار" في كلمته على أن العلاقات المصرية العمانية تُعد مثالًا يُحتذى به في العلاقات العربية-العربية، بل والعلاقات الدولية بشكل عام، حيث بُنيت على أسس متينة من الأخوة والتضامن، وتشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات. وقد تجسدت هذه العلاقات في الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، مما يُبرز جهودهما المشتركة كصوت واحد يدعم قضايا المنطقة.

شراكة استراتيجية بين مصر وسلطنة عمان

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الثنائية أكدت عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وسلطنة عمان، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل في مختلف المجالات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية عمان 2040، لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بجهود الدولتين (مصر وسلطنة عمان) وحرصهما على تحسين مستوى حياة الشعبين الشقيقين، حيث توجه بالشكر إلى سلطنة عمان على تعاونها المستمر مع مصر بشكل عام، وفي مجالي الصحة والتنمية البشرية بشكل خاص. فقد كانت عمان دائمًا شريكًا استراتيجيًا في دعم القضايا الصحية العالمية والإقليمية، بما في ذلك تنفيذ استراتيجيات الصحة العامة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المنطقة.

كما جدد إشادته بدور سلطنة عمان، حيث كان لها تأثير إيجابي كبير في الفعالية الجانبية التي نظمتها مصر على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "معالجة تحديات مقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك المجتمعات المهاجرة واللاجئة"، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يؤكد ريادة سلطنة عمان وحرصها على دعم الجهود المصرية المشتركة في مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن سلطنة عمان كان لها دور بارز في تقديم التعاون المشترك مع مصر لدعم القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن الدعم المستمر من سلطنة عمان لفلسطين، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني، يعكس التزامها المبدئي الراسخ بالمواقف العربية والإسلامية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أشاد بدورها في استقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين عبروا حدود مصر لتلقي العلاج، حيث استقبلتهم عمان لاستكمال رحلة العلاج التي بدأوها في مصر. وتُعد هذه المواقف تعبيرًا صادقًا عن العزم المستمر لدعم الشعب الفلسطيني في محنته، مما يعزز روابط التضامن العربي والإسلامي بين البلدين.

وأكد في ختام كلمته أن هذه المناسبة تُعد فرصة لتجديد الالتزام بتوطيد وتطوير دعائم التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على شعوبنا الشقيقة جميعها، ويعزز جهودنا المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.



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