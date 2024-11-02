مصطفى بكري: جيشنا لا يتعاون مع أحد إلا دفاعًا عن أمن مصر والعرب

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري إنه انتشرت شائعات خلال الأيام الماضية بشأن رسو سفينة في ميناء الإسكندرية تحمل متفجرات لإسرائيل.

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، عبر قناة "صدى البلد"، أن القوات المسلحة أصدرت بيانًا على لسان المتحدث العسكري، تضمن عدة نقاط أهمها نفي قاطع لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة عن مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية، جملةً وتفصيلًا.

تابع مقدم "حقائق وأسرار"، أن البيان أكد عدم وجود أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل، وأهاب بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، مؤكدًا أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والدفاع عن شعب مصر العظيم.

وأشار بكري إلى أن البيان تضمن ردًا واضحًا لا يقبل التأويل: جيش مصر العظيم لا يتعاون مع أي جهة إلا دفاعًا عن أمن مصر القومي والأمن القومي العربي.