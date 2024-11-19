محافظ القاهرة: رفض أي طلب تصالح في مخالفات البناء لم يستكمل الإجراءات

كتب- محمد نصار:

شدد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، مع تذليل المعوقات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية، مشيرًا إلى أن أي ملف لم يستكمل سيتم رفضه ويمكن لصاحبه التقدم مرة أخرى طبقًا للقانون الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، والسكرتير العام والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من قيادات المحافظة.

آلية رصد وإزالة مخالفات البناء في المهد

كما شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا.

وثمن محافظ القاهرة جهود شرطة المرافق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات البنائية بالعاصمة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، أن كل الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، لافتًا إلى أنه تماشيًا مع هذا التوجه تقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق مبادرة أسواق اليوم الواحد كل يوم جمعة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن سوق اليوم الواحد الذي أقامته المحافظة بمدينة نصر يوم الجمعة الماضي شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم توفير 4 قطع أراضي بالمرج، والسلام، و15 مايو، والحي العاشر لتطبيق فكرة سوق اليوم الواحد عليها لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، كما سيتم إقامة سوق اليوم الواحد بحي حلوان يوم الجمعة المقبل.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أسواق اليوم الواحد تقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تبدأ من 20% مقارنة بأسعار السوق.

كما أشار إلى أن العاصمة لديها فرصة ذهبية بعد إنشاء العاصمة الإدارية لإعادة تخطيطها، مضيفًا أنه تم توقيع بروتوكول مع هيئة التخطيط العمراني وجارٍ حاليًا عمل مخطط استراتيجي للعاصمة، لافتًا إلى أن القاهرة لديها خرائط تاريخية سيتم عمل متحف لها.

وأعلن إبراهيم صابر، خلال أعمال المجلس، أنه سيتم عمل مبادرة لتوزيع 150 ألف بطانية بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية على الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

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