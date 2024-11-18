وزير الإسكان: ننفذ استراتيجية شاملة لتنظيم النمو السكاني وضبط الانتشار العمراني

كتب- نشأت علي:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم النمو السكاني وضبط الانتشار العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية؛ وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، عبر اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمعالجة التحديات الحالية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين: تعمل الوزارة على تطوير المدن الجديدة القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية الرئيسية؛ بهدف توفير بيئة حضرية متكاملة تتناسب مع احتياجات السكان وتسهم في توزيع السكان بشكل متوازن بين مختلف المناطق، ولدينا استراتيجية طموحة لمعالجة الفجوات التنموية في المناطق غير المخططة والعشوائيات، من خلال مشروعات تطوير شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في تلك المناطق وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد الشربيني أن وزارة الإسكان ستستمر في العمل على إنهاء ملف التصالح في المخالفات بشكل نهائي، من خلال تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة لجميع الأطراف؛ بما يضمن التصحيح الفعلي للوضع العمراني في جميع أنحاء البلاد.