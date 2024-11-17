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إحالة الحساب الختامي وضريبة الأطيان إلى اللجان النوعية بمجلس النواب

11:19 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، قرارا جمهوريا باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وجاءت تلك القرارات والمشروعات كالتالي:

أ‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

تم إحالتها إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية

ب‌. مشروعوعات قوانين

1) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024.

تم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة

2) مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية

الدكتور حنفي جبالي ضريبة الأطيان مجلس النواب
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