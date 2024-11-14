تفاصيل مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة في مدينتي توشكى والوادي الجديد

كتب- عمرو صالح:

أعلن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، عن بدء تنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة في مدينتي توشكى والوادي الجديد، وذلك بهدف تعزيز سبل العيش المستدامة في المناطق الصحراوية.

مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة في مدينتي توشكى والوادي الجديد

يأتي المشروع بالتعاون مع منظمة الإيكاردا ويهدف إلى تحقيق التكامل في الزراعة الصحراوية من خلال مجموعة من الأنشطة الميدانية.

أثناء زيارة وفد منظمة الإيكاردا لمحطتي بحوث توشكى والوادي الجديد، تم استعراض الأنشطة البحثية للمركز في المناطق الصحراوية ومناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجالات الزراعة المختلفة.

كما تم تنفيذ أنشطة تشمل زراعة محاصيل الأعلاف، استزراع الأزولا كمصدر بديل للأعلاف، وزراعة الخضراوات والمحاصيل الاستراتيجية باستخدام الأسمدة العضوية.

الدكتور أحمد الحاوي، رئيس المشروع، أشار إلى أهمية المشروع في تحسين الزراعة المستدامة، مؤكدًا تنظيم أيام حقلية للمزارعين والسيدات لعرض الأنشطة الزراعية المستدامة.

كما أعلنت منظمة الإيكاردا عن إضافة صوبة مكيفة للطاقة الشمسية في محطة بحوث توشكي لزراعة الخضر طوال العام.

ويأتي هذا التعاون برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، في إطار جهود تنمية الأراضي الصحراوية والمناطق حديثة الاستصلاح، بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.

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