وزير الإنتاج الحربي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تقدم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بخالص التعازي لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأربعاء.

وزير الدولة للإنتاج الحربي يعزي شيخ الأزهر

عبّر الوزير في برقية التعزية عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر، سائلاً الله -عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع الصالحين والأبرار، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

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