تامر أمين: "القاهرة السينمائي" انطلق قبل أن تعرف دولا كثيرة معنى السينما

كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي تامر أمين بأهمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكداً أنه من أعرق المهرجانات على مستوى العالم.

وأضاف أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار": إن افتتاح الدورة الـ45 والتى تحمل اسم "فلسطين"، يعني أن هذا المهرجان بدأ قبل أن تعرف دولا كثيرة معنى الفن أو السينما.

وأشار إلى أن الدورة الحالية تحمل دلالة خاصة بدعم القضية الفلسطينية، والتي استغلها العديد من الفنانين للتعبير عن تضامنهم.

وأكد أمين أن 90% من الجمهور لا يعرف 90% من الفنانين المشاركين بالمهرجان، ولذلك لأن وجوها جديدة كثيرة دخلت المجال الفنى،

مشيداً بالتجديد الذي تشهده السينما المصرية بظهور أجيال جديدة من

المبدعين.

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