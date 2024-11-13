تدريب وتعاون مشترك.. تفاصيل لقاء وزير الصحة بسفير ببلجيكا

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سفير دولة بلجيكا لدى مصر بارت دي جروف، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء؛ لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي بين البلدين، بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب نائب رئيس الوزراء بالسفير والوفد المرافق له، مُعربًا عن مدى عمق العلاقات بين مصر وبلجيكا بمختلف المجالات لاسيما القطاع الصحي.

تدريب بمختلف التخصصات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بحث فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات التدريب بمختلف التخصصات الطبية، من خلال بحث توفير آليات تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية، عبر استقدام خبراء من دولة بلجيكا، وإيفاد كوادر مصرية لتلقي التدريبات ببلجيكا، في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري بما ينعكس بالإيجاب علي صحة المواطنين.

وناقش الجانبان تبادل الزيارات بين الجانبين، حيث وجه الوزير الدعوة لعدد من الخبراء والصيادلة بدولة بلجيكا لزيارة مصانع المستحضرات الدوائية والمستشفيات المصرية والاستفادة من المنظومة الصحية المصرية ومبادرات الصحة العامة التي توليها مصر أولوية هامة.

الأشعة وطب الحروق

كما تناول اللقاء التعاون الثنائي في مجال الأشعة ومجال طب الحروق، فضلًا عن التباحث للاستفادة من إمكانات مصر في الصناعات الدوائية اللقاحات والأهمية التي توليها لتصدير الأدوية واللقاحات لمختلف دول العالم.

وشهد الاجتماع استعرض جهود الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصحة في تقديم كافه أوجه الدعم للمصابين من الاشقاء الفلسطينيين بدايةً من استقبالهم وصولًا إلى العمليات الجراحية الدقيقة التي تم إجراؤها للحالات الحرجة منهم، حيث أكد الوزير ان بلجيكا كانت من أوائل الدول التي أبدت استعدادها التام لدعم المنظومة الصحية في مصر لتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين من الاشقاء الفلسطينين.

ومن جانبه، وجه السفير الشكر للدكتور خالد عبدالغفار لتقديم اوجه التيسيرات والدعم لتعزيز التعاون بين البلدين، ولجهوده المبذولة للنهوض بالقطاع الصحي فى مصر، مشيدًا بدور وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، كما وجه الدعوة للوزير لزيارة عدد من المنشآت الطبية بدولة بلجيكا.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للاشعة، والدكتور،والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية ، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

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