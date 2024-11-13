تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 نوفمبر: نشاط للرياح وشبورة

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا يكون طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع تواجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 متر و1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 متر و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الإدارية 26 16

6 أكتوبر 26 16

بنها 26 17

دمنهور 24 16

وادي النطرون 24 17

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 16

دمياط 24 18

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 16

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 26 17

نخل 23 11

كاترين 18 09

الطور 27 18

طابا 25 17

شرم الشيخ 29 21

الإسكندرية 25 16

العلمين 23 15

مطروح 24 14

السلوم 25 13

سيوة 24 12

رأس غارب 30 21

الغردقة 29 19

سفاجا 30 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 30 21

حلايب 27 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 26 14

بني سويف 27 13

المنيا 27 12

أسيوط 27 12

سوهاج 28 14

قنا 29 16

الأقصر 29 16

أسوان 30 16

الوادي الجديد 28 13

أبوسمبل 29 15