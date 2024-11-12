وزارة الثقافة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتنمية الوعي الانتخابي

كتب - محمد شاكر:

وقع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة في المجالات الثقافية والتوعوية، بهدف تأصيل القيم الوطنية المرتبطة بتعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية مجتمعيًا.

يهدف البروتوكول إلى نشر المعلومات التثقيفية للمواطنين حول مفردات العملية الانتخابية، من خلال التنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة في تنظيم الندوات، والورش، واللقاءات، والمؤتمرات، وغيرها من الفعاليات الداعمة لتوعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات. كما يشمل الاستثمار الأمثل لإمكانات قطاعات وزارة الثقافة، بما في ذلك قصور الثقافة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

كما يسعى البروتوكول إلى تأسيس منظومة من القيم الإيجابية وتفعيلها في المجتمع المصري، لتعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.

حيث ثمن وزير الثقافة جهود التعاون المثمر والبناء مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد روح المسؤولية ويعزز التكامل والمشاركة الفاعلة بين مؤسسات الدولة، ويؤكد أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز ثقافة المشاركة الديمقراطية والوعي بالحقوق والواجبات الانتخابية لدى المواطنين، مما ينعكس إيجابيًا على المشاركة المجتمعية الفعالة.

وأضاف أن وزارة الثقافة تؤمن بأهمية الثقافة في تشكيل الهوية الوطنية، باعتبارها عنصرًا محوريًا في تعزيز الوعي المجتمعي والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، وتعزيز ثقافة مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، وتنمية ثقافة الاختيار الديمقراطي، والتفاعل الإيجابي مع قضايا وتحديات الوطن.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن بروتوكول اليوم هو التزام مشترك ينبع من إيماننا بتأسيس قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري، تحترم التنوع والاختلاف وتعزز الثقافة الانتخابية بين كافة شرائح المجتمع، حيث إن المواطن الفاعل هو حجر الأساس في صرح الديمقراطية، واختياره الحر هو الركيزة التي تقوم عليها الدولة المستقرة.

وأضاف بدوي أن الانتخابات الرئاسية الماضية شهدت مشاركة غير مسبوقة، وإشادات دولية واسعة تعكس تمسك المواطن المصري بحقوقه وواجباته السياسية. ومن هنا جاءت فكرة هذا البروتوكول، الذي يهدف من خلال نشر المواد التثقيفية والتوعوية وتبادل الخبرات بين الجانبين إلى زيادة الوعي الانتخابي وتعزيز الممارسة الديمقراطية بين جميع فئات المجتمع، ما يعكس رؤية الجمهورية الجديدة التي نصبوا إليها جميعًا.

وفي ختام كلمته، وجه الشكر لوزير الثقافة وللعاملين بالوزارة ولكل من ساهم في إعداد هذا البروتوكول.

شهد توقيع البروتوكول من جانب وزارة الثقافة كل من المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني لوزير الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وأحمد سعودي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور حسام التوني، مدير عام الشؤون القانونية بمكتب وزير الثقافة. ومن الهيئة الوطنية للانتخابات: المستشار الدكتور محمود رشيد، عضو مجلس إدارة الهيئة، والمستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي، عضو مجلس إدارة الهيئة، والمستشار أحمد بنداري، نائب مدير الجهاز التنفيذي، والمستشار شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي، والمستشار شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي، واللواء الدكتور أحمد إبراهيم، نائب مدير الجهاز التنفيذي.