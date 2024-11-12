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قومي المرأة يهنئ الدكتورة صابرين جابر لتعيينها رئيسة لجامعة الأقصر

10:38 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

الدكتورة صابرين جابر

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كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، مقررة فرع المجلس بمحافظة الأقصر، لصدور القرار الجمهوري بتعيينها رئيسةً لجامعة الأقصر، وذلك ضمن عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وأكد المجلس أن هذا القرار يعكس مدى الثقة في كفاءة وقدرات المرأة المصرية، ويعد مكسبًا جديدًا لها. ويُعتبر المنصب مستحقًا للدكتورة صابرين عبد الجليل، التي تُعد نموذجًا نسائيًا متميزًا في النشاط والكفاءة والمهنية، وقد حققت إنجازات متميزة في قيادة فرع المجلس بالأقصر لخدمة المرأة في المحافظة، متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق.

كما تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى الدكتورة إيناس ماهر الحسيني بدير لتعيينها عميدة لكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، والدكتورة أماني أسامة كامل حسن لتعيينها عميدة لكلية الصيدلة بجامعة عين شمس، والدكتورة هبة محمود حسين القاضي لتعيينها عميدة للمعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، متمنيًا لهن دوام النجاح والتوفيق.

صابرين جابر جامعة الأقصر قومي المرأة
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