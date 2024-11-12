وزير الكهرباء يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث فرص التعاون والشراكة

كتب- محمد صلاح :

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى القاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الكهرباء؛ خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومتابعة المشروعات القائمة.

ورحب عصمت بالسفير الفرنسي، مشيدًا بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية، مستعرضًا فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين الشركات الفرنسية؛ لا سيما في مجال تطوير وتحديث مراكز التحكم وتوطين صناعة المهمات الكهربائية؛ خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة؛ ومن بينها الخلايا الشمسية في ظل توافر المواد الخام اللازمة للصناعة وإمكانية التوسع في مشاركة الشركات الفرنسية في مشروعات قطاع الكهرباء.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات؛ خصوصًا الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة، في إطار استراتيجية الطاقة ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مجال الهيدروجين الأخضر.

وقال الدكتور محمود عصمت إن جزءًا كبيرًا من المهمات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن تصنيعها محليًّا؛ خصوصًا في ظل توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة في إطار خطة عامة للوصول إلى أفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار، وأن العديد من الشركات الفرنسية العاملة في المجال تقوم بدور كبير في هذا الإطار، موضحًا مواصلة تقديم التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون.

ونوه الوزير بأن هناك حرصًا على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ومن بينها فرنسا.

وأكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الفرنسي والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات، والتي من بينها الطاقة النظيفة وتطوير الشبكة الكهربائية والهيدروجين الأخضر، ومشاركة الشركات الفرنسية في سوق الطاقة بمصر، مشيدًا بالشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية.