رمضان عبدالمعز يحذر من جريمة الخوض في آيات الله

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز على خطورة جريمة الخوض في آيات الله، مستندًا إلى نصوص قرآنية واضحة.

خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، حذر الداعية الإسلامي من تبعات هذا الفعل على الفرد والمجتمع، مشددًا على أهمية الحفاظ على العقيدة الصحيحة والابتعاد عن كل ما يمس بها.

استشهد الشيخ رمضان بآية كريمة من سورة الأنعام، حيث يقول الله تعالى: "وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره".

وأوضح أن الخوض في آيات الله يعني التلاعب بها أو السخرية منها أو تفسيرها بغير ما أنزل الله، وهو أمر محرم شرعًا وعقوبته شديدة في الدنيا والآخرة.

ودعا الشيخ رمضان المسلمين إلى الابتعاد عن الأشخاص الذين يخوضون في الدين، سواء كانوا يتحدثون عن الدين بجهل أو بسخرية. وأكد على أهمية تجنب الجلوس مع هؤلاء الأشخاص والاستماع إليهم، حتى لا يتأثر إيمانهم ويتورطوا في نفس الذنب.

ولفت الشيخ رمضان إلى أن هذا التحذير القرآني له أهمية خاصة في عصرنا الحالي، حيث انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح للجميع التعبير عن آرائهم، حتى لو كانت خاطئة أو مضرة.

وحذر من خطورة التعرض للأفكار المنحرفة والمشككة في الدين، ودعا إلى ضرورة التحلي بالعلم الشرعي والتمسك بالقرآن والسنة.

وأكد الشيخ رمضان أن الخوض في آيات الله ليس مجرد خطأ بسيط، بل هو جريمة كبيرة يعاقب عليها الله في الدنيا والآخرة.

واستشهد بآية أخرى من القرآن الكريم تؤكد على عقاب الخائضين في الآخرة.