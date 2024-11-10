أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأضافت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية هي الشبورة المائية والتي تتواجد في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتلاشى مع ظهور أشعة الشمس.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
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