وزير العمل يعلن تفاصيل استراتيجية السلامة والصحة المهنية

كتب- نشأت علي:

كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بشأن السلامة والصحة المهنية؛ لتأمين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء الرد على طلبات المناقشة العامة في ملفات العمل ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأكد جبران أهمية جهود التأمين على عمال التراحيل، مشيرًا إلى ضم عمال التراحيل المنتشرين في الشوارع إلى العمالة غير المنتظمة، في ضوء رعاية الدولة لهم.

وكشف وزير العمل عن توفير 500 مليون جنيه للاشتراك في التأمين الصحي لصالح عمال المقاولات، مؤكدًا أن تكلفة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة 860 مليون جنيه سنويًّا.

وأشار جبران إلى السعي للتوسع في مكاتب العمل في أوروبا، لا سيما أنه لا يوجد غير 3 مكاتب فقط، مؤكدًا أن الدول العربية بها العديد من المكاتب التي تخدم نحو 5 ملايين عامل بالخارج.

وأشار وزير العمل إلى أن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج نجحت في إنهاء 17763 شكوى، فضلًا عن تحصيل أكثر من مليار جنيه مستحقات للعمال من خلال التفاوض، بالإضافة إلى جهودها في توفير فرص العمل.