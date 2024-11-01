اللواء إبراهيم عثمان: نساء مصر تبرعن بالذهب لبناء الجيش المصري بعد هزيمة 67

كتب- حسن مرسي:

أكد الخبير الاستراتيجي اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا، أنه لا يوجد مقارنة بين حرب أكتوبر وغيرها من الحروب، مشيرًا إلى أن جينات الإنسان المصري أنه لا يقبل الهزيمة وهو الأمر الذي جعل الجيش المصري لا يستسلم لهزيمة 67 وأعد العدة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في 73.

وأضاف "عثمان"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن التدريب للمقاتل المصري أسقط نظرية الجيش الذي لا يقهر، مشيرًا إلى أن الجندي المصري يمتلك عقيدة قتالية لا مثيل لها.

وتابع: "الشعب المصري رفع شعار "ممنوع الطعام" لدعم الجيش المصري بعد نكسة 67، وقامت نساء مصر بالتبرع بالذهب لدعم الجيش المصري إلى أن تحقق النصر".