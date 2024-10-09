إعلان

BBC

مدبولي: نحرص على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار رغم التحديات الإقليمية

07:42 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى بكل حرص على تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار في ظل التحديات الإقليمية الحالية.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة،إلى أن الرؤية المستقبلية لمصر تحمل إيجابية كبيرة، وقد أثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار، رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وفق عدد من التوقعات.

وأضاف أن هناك زخمًا كبيرًا لدى المستثمرين الخارجيين للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الحزمة النهائية للإصلاحات الهيكلية، بما يشمل الإصلاحات الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار، وهو ما يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النمو الاقتصادي العاصمة الإدارية الجديدة المستثمرين الاستثمارات الأجنبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - أول تعليق من رابطة التجار على شروط استيراد سيارات المعاقين الجديدة
قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن مسابقات وظائف معلم مساعد بالتربية والتعليم
شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين.. الحكومة تعلن التفاصيل (بيان رسمي)
تعرف على حالة الطقس حتى الاثنين المقبل
"القومي للإتصالات" يكشف تفاصيل دخول الجيل الخامس إلى مصر
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف