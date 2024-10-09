مدبولي: نحرص على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار رغم التحديات الإقليمية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى بكل حرص على تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار في ظل التحديات الإقليمية الحالية.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة،إلى أن الرؤية المستقبلية لمصر تحمل إيجابية كبيرة، وقد أثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار، رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وفق عدد من التوقعات.

وأضاف أن هناك زخمًا كبيرًا لدى المستثمرين الخارجيين للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الحزمة النهائية للإصلاحات الهيكلية، بما يشمل الإصلاحات الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار، وهو ما يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.