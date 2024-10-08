وزير الثقافة يتفقد مخازن متحف الجزيرة ويشدد على أهمية الحفاظ عليها

كتب- محمد شاكر:

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بزيارة تفقدية لمخازن متحف الجزيرة للفنون، والذي يضم كنوزًا فنية فريدة، وتم تصميمه على أحدث المعايير العالمية لحفظ وحماية المقتنيات الفنية.

وخلال الجولة، تفقد الوزير أقسام المخزن التي تضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، بدءًا من لوحات رواد الفن إلى منحوتات ومقتنيات نادرة.

وأعرب هنو، عن إعجابه بالكنوز الفنية التي يحويها المخزن المتحفي، مؤكدًا على أهمية الحفاظ عليها كجزء أصيل من التراث المصري.

وقال وزير الثقافة: "إن هذه الكنوز الفنية هي مرآة تعكس تاريخنا وحضارتنا، وهي مسؤولية علينا جميعًا الحفاظ عليها للأجيال القادمة، وأنا أؤكد لكم أن وزارة الثقافة ستبذل كل ما في وسعها لتوفير الرعاية اللازمة لهذه الأعمال الفنية، وترميمها وعرضها للجمهور."

ووجه الوزير بتطوير خطط جديدة لعرض هذه المقتنيات الفنية بشكل يليق بها بالمتاحف التابعة لوزارة الثقافة، وتكثيف الجهود لترميم عدد من اللوحات التي تحتاج إلى عناية خاصة، مشيدًا بالعمل الدؤوب الذي يقوم به فريق عمل المتحف في الحفاظ على هذه الكنوز.