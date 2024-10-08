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"غسلت أطباق".. نجيب ساويرس يعلق على ظاهرة الأثرياء الجدد

10:02 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس

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كتبت- داليا الظنيني:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن ظاهرة الأثرياء الجدد موجودة في كل العالم، وهم يعتمدون على المكسب السريع، ولكن الدول لا تعتمد عليهم.

وأضاف ساويرس في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم": "لدينا في مصر نحو 20 رجل أعمال من الجادين الذين يعتمدون على الصناعة ويقيمون مؤسسات حقيقية، لا تقل المؤسسة منهم عن 10 آلاف شخص، وأغلبهم رجال أعمال عصاميون بنوا أنفسهم بأنفسهم".

وأضاف ساويرس: "كنت محظوظًا، لأن والدي كان رجلًا عصامياً ونشأنا على الاعتماد على النفس، وقد أرسلني إلى ألمانيا في بداية حياتي وعملت في غسيل الأطباق حتى أستطيع أن أنفق على نفسي".

نجيب ساويرس الأثرياء الجدد برنامج حضرة المواطن سيد علي
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