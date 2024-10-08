وزير الإنتاج الحربي: نولي اهتماما كبيرا للمساهمة في منظومة التعليم العالي بمصر

القاهرة - أ ش أ:

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا، للمساهمة في منظومة التعليم العالي بمصر جنباً إلى جنب من تطوير منظومة التصنيع و الإنتاج، من خلال الجهات التابعة وذلك للمساهمة في نهضة الوطن.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق، لمناقشة موضوعات التعاون المشترك، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم - خلال اللقاء - مناقشة ملفات التعاون المشترك، مضيفاً أن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة و المراكز العلمية البحثية و استغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، مؤكداً حرص وزارة الإنتاج الحربي على المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ كل المشروعات التي تنفذها الشركات و الوحدات التابعة، ومتابعة مدى الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتذليل أي عقبات قد تطرأ و دفع وتيرة العمل؛ لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات بأعلى كفاءة طبقاً للمقاييس العالمية.

من جانبه، ثمن الدكتور أيمن عاشور التعاون القائم بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، متطلعاً إلى المزيد من التعاون المثمر مع الوزارة في كافة المجالات؛ للمساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الهدف من اللقاء، متابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تنفذها الشركات و الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلي أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الوزارتين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة و تحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مخرجات سواء في شكل منتجات أو خدمات مبتكرة تساهم في تطوير الصناعة المصرية، و دعم الاقتصاد القومي و تأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.

ومن جهته ..أكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر؛ على سعي وزارة الإنتاج الحربي للتعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجية التنمية الشاملة بالدولة.

وحضر اللقاء عدد من قيادات الإنتاج الحربي و قيادات التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات.