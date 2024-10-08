وكيل نقل النواب: تطوير البنية التحتية يساعد في جذب الاستثمارات وزيادة حجم التجارة

كتب - نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن اتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي بقيمة نحو 3.5 مليون يورو، يأتي متماشياً مع خطة الدولة لتطوير النقل السككي ومترو الأنفاق، الذي أُنشئ منذ أكثر من 40 عاماً، بهدف إنشاء مزيد من الخطوط ورفع كفاءتها والتنوع في مشروعات النقل السككي مثل السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونريل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ليصبح 3,580,525 يورو.

وأضاف قرقر أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة في قطاع النقل، وكل يوم نشهد تطوراً، وقريباً سنرى ملحمة على أرض محافظة الجيزة بافتتاح محطة بشتيل الأسبوع القادم.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أن الاتفاق المعروض يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير البنية التحتية ومنظومة النقل، بما يؤدي في النهاية إلى التنمية بكافة المجالات.

وأضاف أنه لاحظ القيمة الكبيرة لتلك الطفرة في البنية التحتية أثناء توقيع اتفاق لتشغيل خط بحري تجاري "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، حيث أكد السفير الإيطالي في ذلك الوقت أن الطفرة في البنية التحتية هي التي دعتهم لتوقيع ذلك الاتفاق.

وأضاف قرقر أن ذلك يؤكد نجاح الطفرة في البنية التحتية في جذب الاستثمارات والتوسع التجاري بين مصر والخارج.