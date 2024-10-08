"العمل": 2000 فرصة عمل جديدة بشركة خاصة قريباً

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، توفير أكثر من 2000 فرصة عمل جديدة في شركة "اللولو هايبر ماركت" التابعة لمجموعة "لولو إنترناشينال جروب" داخل فروعها بمصر، ضمن خطط التوسع التي تشهدها الشركة.

وأشار "جبران"، إلى التنسيق الجاري لتوفير فرص عمل إضافية في فروع الشركة بعدد من الدول العربية.

وأكد وزير العمل، في بيان، أن الإدارة العامة للتشغيل تقوم حاليًا بصياغة إعلان رسمي يتضمن رابطًا إلكترونيًا للتقديم على الدفعة الأولى من هذه الفرص، والتي تشمل 300 وظيفة متاحة حالياً في عدد من التخصصات، منها: إداريون، أفراد أمن، خدمة عملاء، متلقو طلبات، خباز، حلواني، أمين مخزن، منسق ممرات، طهاة، وكاشير.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من إدارة الشركة، برئاسة حذيفة القرشي، المدير الإقليمي، وبحضور وائل محمد، مدير الفروع، ومحمد فهمي، رئيس قطاع الموارد البشرية، ومحمد حمزة، رئيس قسم الموارد البشرية.

وفي تصريحاته عقب اللقاء، أكد الوزير جبران أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود وزارة العمل لتنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل" بهدف توفير عمالة ماهرة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة العمل، من بينهم شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهبة أحمد، مدير عام التشغيل، ود. محمود حمزاوي، مدير المكتب الفني، وأحمد مصطفى، مدير إدارة التطبيقات بمركز المعلومات.